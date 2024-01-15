Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekti Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu ifade etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada takip ediliyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın Türkiye itirafı

Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim" şeklinde konuştu.

"Bu durum kabul edilemez"

Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça görüldüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin genelkurmayın ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

"Nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri modern değildir"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri modern değildir" dedi.

Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti.

Bir dizi MEKO sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendias, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etti.