Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye bizden 9-10 kat güçlü

Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma ve dış siyasetteki kritik hamleleri, Yunanistan'da rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlarla birlikte güçlenen ordusu, dünya basınında daha detaylı analizlerle ele alınıyor.

Türk ve Yunan ordularına dair Yunanistan'da yapılan karşılaştırmalar ise bir bir medyaya yansıyor.

DENDİAS'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bunun son örneği ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan geldi.

Nikos Dendias, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin savunma güçlerinde köklü bir reform yapmayı planladığını duyurdu.

"KÖKLÜ REFORM YAPACAĞIZ"

Dendias, parlamento savunma komitesine, ordunun dört farklı İHA sistemini devreye sokacağını, birlikleri birleştireceğini ve siber savaş potansiyelini artıracağını söyledi.

Savunma Bakanı, Yunanistan'ın "farklı bir gerçeklikle" karşı karşıya olduğunu ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde güçlerini hızla yenilemesi gerektiğini belirterek "Her askeri birimde anti-drone (İHA karşıtı) yetenekler bulunacak," şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİZDEN 9-10 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Dendias, "Yunanistan kendisinden dokuz ila on kat büyük bir düşmanın potansiyel bir tehdit altında" ifadelerini kullanırken Türkiye'nin iki uydusunun olduğunu, Yunanistan’ın ise kendi uydusunun olmadığını da ekledi.

"AKILLI OLMALIYIZ"

Yunan bakan, ülkesinin 800'den fazla askeri kampı olduğunu, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin kamp sayısından fazla olduğunu söyledi.

Dendias buna karşın Türkiye sınır bölgesindeki birliklerin sadece yüzde 30 kapasiteyle faaliyet gösterdiğini belirterek kaynak kullanımının daha dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

Dendias, Yunan silahlı kuvvetlerinin ülkenin on yıl süren borç krizi boyunca 20 milyar euroluk bir açık verdiğini hükümetin artık akıllı olması gerektiğini ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Temmuz ayında verdiği bir demeçte "Harcamalarımızı artırmalıyız, ancak savunma bütçemizi nasıl tahsis edeceğimiz konusunda daha akıllı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.