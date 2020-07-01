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    Yunanistan sınır kapılarını açamadı

    Avrupa Birliği'nin seyahat listesinde Türkiye yer almayınca, Yunanistan'ın, sınır kapılarını açmasına izin verilmedi.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 11:20
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    Yunanistan sınır kapılarını açamadı #1

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarının 1 Temmuz tarihi itibarıyla açılacağını duyurdu.

    Bu açıklamaya rağmen Avrupa Birliği, sınırların açılacağı 15 ülke arasında Türkiye yer vermediği için için kapılar açılmadı.

    15 ÜLKEYE İZİN YOK

    Avrupa Birliği’nin açıkladığı seyahat listesinde başta ABD olmak üzere Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi.

    AB KARARINA UYMAK ZORUNDA KALDI

    Yunanların, ekonomik nedenlerle kapıların açılmasını istemesine rağmen AB’nin aldığı kararı uygulamak zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

    Türkiye ile Kastanies ve Kipi kara sınırı bulunan ülkede, gözler 15 günde bir AB tarafından güncellenecek listeye çevrildi.

    Yunanistan sınır kapılarını açamadı #2

    BETON VE JİLETLİ TELLER HALA DURUYOR

    Öte yandan, şubat ayında kapılarına dayanan binlerce mülteciyi durdurmak için Kastanies Sınır Kapısı’na beton ve jiletli tel ören Yunanistan makamları, söz konusu kapıda herhangi bir düzenleme gerçekleştirmedi. İpsala Sınır Kapısı karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı’nda ise durum Kastanies’a göre daha stabil.

    Göçmen akımında herhangi bir olayın yaşanmadığı Kipi’de ‘açılma’ kararı uygulandığı takdirde fiziksel olarak sınır kapısında herhangi bir hazırlığa gerek duyulmadan normale geçiş süreci yaşanabilecek.

    Yunanistan sınır kapılarını açamadı #3

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