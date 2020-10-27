- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yunanistan sınırında 13 FETÖ üyesi ile 1 terörist yakalandı
Yunanistan sınırında 13 FETÖ üyesi ile 1 terörist yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi yakaladı.
- AA
- 27.10.2020 - 11:46
- Güncelleme : 27.10.2020 - 12:02
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.
KAÇMAYA ÇALIŞAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hudut birlikleri, faaliyetleri kapsamında yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.