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DHA

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara geçit yok!

Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişi sınırda yakalandı.

Yakalananlara ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."