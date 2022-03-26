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    Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

    Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

    Yunanistan, Lozan'a göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:25
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    Yunanistan'ın Ege adalarındaki tahriki devam ediyor.

    Türkiye ile Yunanistan arasında tarihsel bir sorun haline gelen adalar meselesi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çatışmaları başlatmasıyla Yunanistan'ın tahrikleri son dönemde artış gösterdi.

    SİSAM'DA ASKERİ GEÇİT

    Yunan yönetimi, 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre gayri askeri statüde yer alan adalara asker konuşlandırmaya ve silahlandırmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda son tahrik gösterisi Sisam Adası'nda yaşandı.

    Adaya çıkartılan Yunan komando birlikleri askeri geçit töreni düzenledi.

    O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

    Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi VİDEO

    Yunanistan, Sisam Adası nda askeri geçit töreni düzenledi #1

    Yunanistan, Sisam Adası nda askeri geçit töreni düzenledi #2


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