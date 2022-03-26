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Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan, Lozan'a göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı.