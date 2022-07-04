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    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu

    Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki güzelliklerinin tanıtıldığı video, Atina'nın gündemine oturdu. Başbakan Miçotakis, her türlü yasal imkana başvuracaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 18:02
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    Yaz sezonunda yabancı turistlerin gözde destinasyonu olan Türkiye, Ege sahillerinin güzelliklerine ilişkin tanıtım videosu hazırladı.

    Tanıtımda, Türk Ege'si ve mutluluk sahili anlamlarına gelen "TurkAegean" ve "coast of happiness" ifadeleri kullanıldı.

    TurkAegean, Yunanistan'ın gündeminde

    Görüntülerdeki "TurkAegean" başlığı, Ege'de hakimiyet iddiasındaki Atina yönetimini rahatsız etti.

    Guardian'ın haberine göre, Türkiye, geçtiğimiz aralık ayında, Avrupa Birliği'nin (AB) Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "TurkAegean" teriminin ticari markası için başvuruda bulundu ve marka tescil edildi.

    Türkiye’nin Ege’deki turizm kampanyası: TurkAegean ViDEO

    Miçotakis: Her türlü yasal imkanı kullanacağız

    Başvurunun onaylanması Yunan siyasetçilerin tepkisini çekerken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Bazı insanlar, işlerini düzgün yapmıyor." dedi.

    Miçotakis, "Bu gelişmeyle başa çıkmak için her türlü yasal imkanı kullanacağız." diye konuştu.

    "Türkiye'nin sunduğu en seçkin bölgelerden biri"

    Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Financial Times'a yaptığı, "Türk Ege'si, Türkiye'nin sunduğu en seçkin bölgelerden biri. Berrak mavi sularla çevrili kıyıları, MÖ 2'nci yüzyıla kadar uzanan sayısız tarihi yeri ve parıldayan güneşi içinize çekmek için pastoral plajları ile iftihar ediyor." açıklaması hatırlatıldı.

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #1

    Yunan vekil: Ege'deki haklarımızı sorguluyorlar

    Yunanistan Parlamentosu'nda Syriza milletvekili George Katrougalos, tanıtım görüntülerinin "masum" olmadığını savunarak, "Ege'de Yunan adaları üzerindeki egemenliğimizi ve münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarımızı sorgulamak için kullanılan bir argüman." şeklinde bir ifade kullandı.

    "Ege'nin tamamının Türk olduğunu ima ediyor"

    Katrougalos, "Sadece Ege'de kıyıları olduğunu söylüyorlarsa, bu elbette coğrafi olarak doğru. Ancak bu terim, propagandalarının bir sonucu olarak, Ege'nin tamamının veya çoğunun Türk olduğunu ima ediyor. Bu, net bir şekilde yanlış." savunmasında bulundu.

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #2

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #3

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #4

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #5

    Yunanistan, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu #6


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