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    Yunanistan Türkiye sınırında askeri tatbikat yaptı

    Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Türkiye sınırındaki Evros ve Dedeağaç'ta tatbikat yapıldığını açıkladı.
    • AA
    • 11.06.2020 - 18:16
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    Yunanistan Türkiye sınırında askeri tatbikat yaptı

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un savaş söylemleriyle gerilim yaratma çabasının ardından, Yunan genelkurmayı da tatbikat açıklaması yaptı.

    DEDEAĞAÇ'TA TATBİKAT

    Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Yunan askeri, Dedeağaç'taki 'Orel' sahasında tankların ve taarruz helikopterlerinin katıldığı askeri tatbikat gerçekleştirdi.

    HELİKOPTERLER VE TANK TUGAYI KATILDI

    Tatbikat sırasında birlikler, taarruz harekatları düzenleme prosedürleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Tatbikata Apache savaş helikopterlerinin yanı sıra 21. zırhlı tank tugayı da katıldı.

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