Yunanistan Türkiye sınırında askeri tatbikat yaptı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Türkiye sınırındaki Evros ve Dedeağaç'ta tatbikat yapıldığını açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un savaş söylemleriyle gerilim yaratma çabasının ardından, Yunan genelkurmayı da tatbikat açıklaması yaptı.

DEDEAĞAÇ'TA TATBİKAT

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Yunan askeri, Dedeağaç'taki 'Orel' sahasında tankların ve taarruz helikopterlerinin katıldığı askeri tatbikat gerçekleştirdi.

HELİKOPTERLER VE TANK TUGAYI KATILDI

Tatbikat sırasında birlikler, taarruz harekatları düzenleme prosedürleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Tatbikata Apache savaş helikopterlerinin yanı sıra 21. zırhlı tank tugayı da katıldı.