Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye ile doğrudan uçuşlara getirilen kısıtlamaları kaldıran Yunanistan, 7 günlük zorunlu karantina süreci koydu.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saat 06.00'da son bulan Türkiye ile uçuş kısıtlamalarının uzatılmaması kararı alındığı belirtildi.

Buna göre; Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları, Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek.

7 GÜNLÜK KARANTİNA

Yolcuların ülkeye girişte havalimanında son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yolcuların 7 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.

Açıklamada, bazı istisnalar dışında diğer ülke vatandaşlarının Yunanistan’a havalimanından giriş yasağının 5 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

BAZI KISITLAMALAR GEVŞETİLİYOR

Yunanistan, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden canlandırmak için bugünden itibaren bazı kısıtlamaları gevşetiyor.