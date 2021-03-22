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- Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
- AA
- 22.03.2021 - 10:11
- Güncelleme : 22.03.2021 - 10:19
Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saat 06.00'da son bulan Türkiye ile uçuş kısıtlamalarının uzatılmaması kararı alındığı belirtildi.
Buna göre; Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları, Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek.
7 GÜNLÜK KARANTİNA
Yolcuların ülkeye girişte havalimanında son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yolcuların 7 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.
Açıklamada, bazı istisnalar dışında diğer ülke vatandaşlarının Yunanistan’a havalimanından giriş yasağının 5 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
BAZI KISITLAMALAR GEVŞETİLİYOR
Yunanistan, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden canlandırmak için bugünden itibaren bazı kısıtlamaları gevşetiyor.