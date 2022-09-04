Yunanistan Türkiye’yi, Batılı müttefiklere şikayet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ey Yunan, İzmir'i unutma” sözleri, Yunanistan’da tehdit olarak algılandı. Yunan tarafı, Türkiye’yi Batılı müttefiklere şikayet etmeye hazırlanıyor.

Ege’de Türk hava sahasını taciz eden Yunan güçlerine, en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da verdi.

TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Yunanistan’a haddini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” dedi.

“Müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz”

Yunan tarafı, bu sözleri tehdit olarak algıladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege adalarıyla ilgili açıklamasına “Provokatif açıklamalarıyla NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz.” diyerek cevap verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi.

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“İttifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız”

Bakanlığın açıklamasında, “Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.” denildi.

Cumhurbaşkanı, Yunanistan basınında

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Yunan basını; her aşamada ittifaktan kaçınan, tacizden geri durmayan, adaları işgal etmeye kalkışan ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü.

Kathimerini gazetesi, “Erdoğan: Yunanistan’a direk tehditler” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

‘Kışkırtıcı söylemler’ iddiası

Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan’ın, Yunan halkına kaba bir şekilde hitap ettiğini savundu.

To Vima gazetesi de “Yunanlar, İzmir’i unutmayın-Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz” başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” şeklindeki sözlerini “provokatif” olarak nitelendiren Ethnos gazetesi, Erdoğan’ın Yunanistan’a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.