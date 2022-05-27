Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Yunanistan, Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi aracılığıyla, Ege Denizi'nde bulunan adaları üzerindeki egemenliğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etmeye hazırlanıyor…

Yunan hükümeti, Türkiye’yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayete hazırlanıyor…

Gerekçe olarak da Türkiye’nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorgulaması gösterildi.

Mektubu hazırlamak aylarını aldı

Yunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak.

Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

“Artık benim için Miçotakis diye biri yok”

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.

Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Türkiye’ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” dedi.

Bardağı taşıran son damla

Miçotakis’in, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları çerçevesinde Türkiye’ye F-16 askeri uçak satışına onay verilmemesini istemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Erdoğan, “Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.” dedi.