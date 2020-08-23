Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik ve sondaj çalışmaları yapıyor. Yunanistan bu çalışmaları tehdit olarak algılayıp bu sefer de Birleşmiş Milletlere başvurdu.

Yunan Radyo Televizyonu’nun (ERT) aktardığına bilgiye göre, Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, 2 sayfalık mektubunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanında bulunmasını “yasadışı” olarak nitelendirdi.

YUNAN BM TEMSİLCİSİ RAHATSIZ

Theofili, Türkiye’nin eylemlerinin “tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu için yanıtsız kalamayacağının” altını çizdi.

Atina’nın Kahire ile vardığı anlaşmaya dikkat çeken Yunan diplomat, bu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını söyledi.

Theofili, Mısır ile yapılan anlaşmanın, gelecekte “potansiyel olarak ilgi duyan komşu ülkelerle” görüşme fırsatını vereceğini kaydetti.