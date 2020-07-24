Dolar
6.8492
0.0832%
Euro
7.9675
0.3627%
Altın
1899.8
0.6548%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
417.895
0.6461%
Bitcoin
65531.7
0.0845%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Yunanistan uluslararası kınama bekliyor

    Ayasofya'da kılınan ilk namazın ardından Yunan başbakan Miçotakis, uluslararası bir kınama beklediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 17:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan uluslararası kınama bekliyor

    Ayasofya'da ilk namazın kılınmasıyla birlikte 86 yıllık hasret sona erdi.

    Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tamamlandı.

    Bugün cuma namazında yüzbinlerin katılımıyla ilk namaz kılındı.

    Türkiye'i sevince boğan bu gelişmelerin yanında, Yunanistan'da  adeta yas var.

    Yunanistan uluslararası kınama bekliyor VİDEO

    "ULUSLARARASI BİR KINAMA GEREKİYOR"

    Yunan tarafında tepkiler en üst makamlardan dile getirilmeye devam ediliyor.

    Gün içinde bayrakların yarıya indirildiği ülkede, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak uluslararası kınama beklediklerini açıkladı.

    "AYASOFYA KALBİMİZİN ATTIĞI YERDE"

    Miçotakis, "Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor. O bizim kalbimizin attığı yerde. Üzüntümüzü güce, itidale ve birliğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan uluslararası kınama bekliyor #1

    Görüş Bildir