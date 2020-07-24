Ayasofya'da kılınan ilk namazın ardından Yunan başbakan Miçotakis, uluslararası bir kınama beklediklerini söyledi.

Ayasofya'da ilk namazın kılınmasıyla birlikte 86 yıllık hasret sona erdi.

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tamamlandı.

Bugün cuma namazında yüzbinlerin katılımıyla ilk namaz kılındı.

Türkiye'i sevince boğan bu gelişmelerin yanında, Yunanistan'da adeta yas var.

Yunanistan uluslararası kınama bekliyor VİDEO

"ULUSLARARASI BİR KINAMA GEREKİYOR"

Yunan tarafında tepkiler en üst makamlardan dile getirilmeye devam ediliyor.

Gün içinde bayrakların yarıya indirildiği ülkede, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak uluslararası kınama beklediklerini açıkladı.

"AYASOFYA KALBİMİZİN ATTIĞI YERDE"

Miçotakis, "Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor. O bizim kalbimizin attığı yerde. Üzüntümüzü güce, itidale ve birliğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.