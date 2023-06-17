Yunanistan ve Suriye sınırında 14'ü terör örgütü mensubu 32 kişi yakalandı

AA

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14'ü terör örgütü üyesi 32 kişinin yakalandığı belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.