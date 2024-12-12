Yunanistan'a 10 ayda giden Türk turist sayısı rekor kırdı

Haber Merkezi

Kapıda vizeyle birlikte Yunan adaları, tatillerin gözde rotaları arasında yer alıyor.

Son dönemde turizmde Türkiye'den Yunanistan'a gidişlerde büyük oranda artış yaşandı.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

SON RAKAMLAR AÇIKLANDI

Yunanistan Turizm Konfderasyonu’nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Yunanistan’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 10 artışla 35,7 milyona ulaştı.

TÜRK TURİSTLER REKOR KIRDI

Bu dönemde en dikkat çeken artış ise Türkiye’den gelen turist sayısındaki büyüme oldu.

1,3 TÜRK YUNAN ADALARINA GİTTİ

2023 yılına kıyasla yüzde 29 oranında artan Türk turist sayısı, 2024’ün ilk 10 ayında 1,3 milyona yükseldi.

Bu rakam hem Türkiye hem de Yunanistan açısından tarihİ bir rekor olarak kaydedildi.

Yıl sonuna kadar bu sayının 1,5 milyonu bulması bekleniyor.

TÜRK TURİSTLER 810 MİLYON EURO BIRAKTILAR

Türk turistlerin bu süreçte Yunanistan ekonomisine katkısı ise 810 milyon euroyu buldu.

Bu rakam, Yunanistan’ın 2023 yılı için hedeflediği 20 milyar euroyu aşan turizm gelirine önemli bir destek sağladı.

İLK 5'TE TÜRK TURİSTLER YER ALIYOR

Yunanistan’ı en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Türk turistler, Amerika’yı geride bırakarak 5. sıraya yükseldi.

İlk dört sırada Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya bulunuyor.

TATİL SÜRESİ 7 GÜNLE SINIRLI

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu öğrenildi.

VİZE ÜCRETİ 60 + 20 EURO

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 euro.

Ancak 20 euro da komisyon ücreti alınıyor.

10 ADA İÇİN GEÇERLİ

Uygulamanın geçerli olduğu adalar; Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis.