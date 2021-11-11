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- Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ve PKK/KCK mensubu iki teröristle ilgili açıklama yaptı.
- AA
- 11.11.2021 - 12:15
- Güncelleme : 11.11.2021 - 12:27
Yunanistan sınırında güvenlik güçleri, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK mensubu iki teröristin yakalandığını bildirdi.
2 TERÖRİST YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı." denildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.