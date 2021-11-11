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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ve PKK/KCK mensubu iki teröristle ilgili açıklama yaptı.