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    Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ve PKK/KCK mensubu iki teröristle ilgili açıklama yaptı.
    • AA
    • 11.11.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 12:27
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    Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

    Yunanistan sınırında güvenlik güçleri, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK mensubu iki teröristin yakalandığını bildirdi.

    2 TERÖRİST YAKALANDI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı." denildi.

    Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    Yunanistan a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı #1

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