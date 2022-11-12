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    Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Hudut Kartalları ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. 3 kişiden 2'si terörist çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 16:45
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    Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hudut Kartalları, sınırdaki mücadelerine aralıksız devam ediyor.

    İzinsiz geçiş ve ülkeye girişin nöbetini tutan askerler, her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan kişileri kıskıvrak yakaladı.

    Yakalanan 3 kişiden 2'si terörist çıktı

    MSB, o duyuruyu şu ifadelerle yaptı;

    "Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Yunanistan a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı #1


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