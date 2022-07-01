Petrol
112.03
2.75%
Euro
17.4606
-0.38%
Dolar
16.7477
0.30%
Altın
964.06
-0.61%
Borsa
244
0.00%
Bitcoin
323.713
0.73%
BTXN Coin
6.82
9.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar

    Yunanistan'a geçme girişiminde bulunurken lastik botta doğum yapan ve bebeğiyle Türk kara sularına geri itilen Kamerunlu anne, kendilerine sahip çıkılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
    • 01.07.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar

    Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin lastik botu Tekağaç mevkisi yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

    Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Hamile göçmen kadın botta doğurdu

    28 göçmenin yer aldığı botta, hamile bir göçmen kadının da doğum yaptığı öğrenildi.

    Karaya çıkartılan anne ve bebeği, yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #1

    Tedavileri sürüyor

    Kamerunlu Agol Tchabda ile Joel ismini verdiği bebeğinin tedavileri, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde devam ediyor.

    Tchabda, hastane odasında AA muhabirine Yunanistan'a geçmek için yola çıktıklarını, hamile olarak lastik bota bindiğini anlattı.

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #2

    “Botu vurdular, polisi çağırdılar”

    Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Tchabda, şunları dile getirdi:

    “Botun içinde doğum yaptım. Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Polisi çağırdılar. Polis bize, 'Susun ve geri dönün.' diye bağırdı. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı yanımda, yere çöktüm ve 'Bize yardım edin.' diye bağırdım. Botun içindeyken kötü hissediyordum. Doğum yaparken kardeşim bana yardım etti. Bilmiyorum, çok zor.”

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #3

    Türkiye’ye teşekkür

    Yunanistan'a geçen yılın eylül ayından bu yana birkaç kez geçme girişiminde bulunduklarını fakat her seferinde geri itildiklerini söyleyen Tchabda, her şeye rağmen bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu, kendilerine sahip çıktıkları için Türkiye'ye teşekkür ettiğini kaydetti.

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #4

    “Yaptıkları tek şey bizi itip kakmak oldu”

    Kadının eşi Dubi Tchabda ise şunları anlattı:

    “Yunan jandarması geldi ve biz de 'Yardım edin.' diye bağırdık. 'Hayır' dediler. Yaptıkları tek şey bizi itip kakmak oldu. Bizi denizin ortasında bıraktılar. 1,5 saat sonra güvenlik geldi. Ambulansı aradılar. Alıp hastaneye götürdüler. Çok mutluyum. Türk polisler, doktorlar bizi yalnız bırakmadı. Her şeyle ilgilendiler. Çok iyiydi. Eşime sahip çıktılar. Her şey yolunda.”

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #5

    Sağlık durumları iyi

    Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Meryem Cantürk de botta doğum yapan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, “Tam beslenmeye geçtik. Devam eden süreçte bebeği de annenin yanına vereceğiz.” dedi.

    Yunanistan’a geçmeye çalışırken botta doğuran göçmen, Türkiye’ye minnettar #6


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ağrı'da köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Ağrı'da köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti

    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı
    3. Sayfa

    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı

    Görüş Bildir