Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapmaya çalışan 9 kişi yakalandı MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 9 kişinin hudut kartalları tarafından yakalandığını, içlerinden 1'inin de terörist çıktığını açıkladı.

ensonhaber.com

Mehmetçik, sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında göz açtırılmıyor.

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Sınırda yaşanan hareketlilikte 9 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

MSB açıkladı

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakan, şu ifadelere yer verdi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

1'i PKK'lı çıktı

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."