Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapmaya çalışan 9 kişi yakalandı

ensonhaber.com
Mehmetçik, sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında göz açtırılmıyor.
Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.
Sınırda yaşanan hareketlilikte 9 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
MSB açıkladı
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakan, şu ifadelere yer verdi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
1'i PKK'lı çıktı
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış