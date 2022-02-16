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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

    Güvenlik güçlerinin yakaladığı şüphelilerden 2'si hakkında tutuklama kararı çıktı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:07
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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

    Güvenlik güçleri, dün Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı.

    Birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Ş.B, S.Z. ve E.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Üç Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

    İpsala Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.Z. ve Ş.B., savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Diğer şüpheli S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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