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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü avukat tutuklandı

    Askeri yasak bölgeden geçerken gözaltına alınan avukat hakkında tutuklama kararı verildi.
    • AA
    • 22.11.2021 - 10:37
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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü avukat tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

    Avukat Y.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKAT TUTUKLANDI

    Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Avukat Y.B, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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