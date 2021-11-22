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- Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü avukat tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü avukat tutuklandı
Askeri yasak bölgeden geçerken gözaltına alınan avukat hakkında tutuklama kararı verildi.
- AA
- 22.11.2021 - 10:37
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
Avukat Y.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKAT TUTUKLANDI
Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avukat Y.B, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.