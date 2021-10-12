Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist Edirne'de yakalandı

Son dört günde; Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalandı.

Edirne’de, yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Bölgede görev yapan Hudut Kartalları, kaçak yollar ile sınırdan geçmeye çalışan şahıslara göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 4 günde, Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 11 terörist yakalandı.

Jandarmaya teslim edilen teröristlerden 8’inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2’sinin PKK, ve 1’inin ise DHKPC mensubu olduğu belirtildi.

MSB PAYLAŞIMI

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor.

Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi."