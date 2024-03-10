Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terörist yakalandı

AA
Hudut birlikleri terörle mücadeleyi sürdürüyor...
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
14 terör örgütü mensubu yakalandı
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 10'unun FETÖ, 3'ünün PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.
İşlemleri sürüyor
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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