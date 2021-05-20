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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, Meriç/Edirne'deki hudut kartalları tarafından yakalandı. Şahısların FETÖ mensubu olduğu açıklandı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:23
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, PKK ve DHKP-C üyelerinin 'güvenli liman' olarak değerlendirdiği Yunanistan'a rotasını çevirdi.

    Yasa dışı yollar ile kaçmaya çalışan şahıslar, Hudut Kartalları tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 FETÖ mensubu Edirne'de yakalanarak, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

    MSB AÇIKLAMASI

    MSB, yakalanan şahıslara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, Meriç/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 2 FETÖ cü Edirne de yakalandı #1

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 2 FETÖ cü Edirne de yakalandı #2


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