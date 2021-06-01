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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs Edirne'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs Edirne'de yakalandı
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- AA
- 01.06.2021 - 17:01
- Güncelleme : 01.06.2021 - 17:04
MSB: Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.