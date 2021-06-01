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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs Edirne'de yakalandı

    Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:04
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs Edirne'de yakalandı

    MSB: Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı.

    Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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