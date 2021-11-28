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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi, Edirne’de yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi, Edirne’de yakalandı

Uzunköprü ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollar ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Şahısların kimlik sorgularında FETÖ ile ilişkili oldukları belirlendi.