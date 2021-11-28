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- Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi, Edirne’de yakalandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi, Edirne’de yakalandı
Uzunköprü ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollar ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Şahısların kimlik sorgularında FETÖ ile ilişkili oldukları belirlendi.
- AA & Ensonhaber
- 28.11.2021 - 15:25
Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
Yapılan çalışmalar neticesinde, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.A, R.A, A.G. ve M.Z'yi yakaladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yakalanan şahısların, kimlik sorgularında FETÖ ile ilişkili oldukları belirlendi.
4 zanlı gözaltına alındı.