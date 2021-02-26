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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, sınırı geçmeye çalışan şahıslarla ilgili açıklama yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 26.02.2021 - 13:55
- Güncelleme : 26.02.2021 - 14:11
Sınır birlikleri, yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahsın yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
"Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.
2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıkları'na teslim edildi."