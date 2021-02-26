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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, sınırı geçmeye çalışan şahıslarla ilgili açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.02.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:11
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı

    Sınır birlikleri, yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahsın yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

    "Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

    2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıkları'na teslim edildi."

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı #1

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