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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi, Edirne'de yakalandı

    Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan 8 FETÖ şüphelisi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler arasında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.
    • 04.05.2022 - 10:58
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi, Edirne'de yakalandı

    Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı.

    Operasyon neticesinde 8 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a geçemeden yakalandı.

    Kısa süreli kovalamaca yaşandı

    AA’nın haberine göre; operasyon kapsamında ekipler, şüpheli aracı Doyran köyünde durdurmak amacıyla önlem aldı.

    Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kısa süreli kovalamacının ardından yakalandı.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi, Edirne de yakalandı #1

    İhraç polis ve öğretmenler de şüpheliler arasında

    Yakalanan 8 şüphelinin arasında, ihraç polis ve öğretmenlerin de olduğu belirtildi. 8 FETM şüphelisinin, haklarında ‘FETÖ'ye üyelik’ ve ‘FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme’ suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu öğrenildi.

    Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.


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