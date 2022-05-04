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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi, Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi, Edirne'de yakalandı

Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan 8 FETÖ şüphelisi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler arasında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.