Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı

    Jandarma'ya teslim edilen iki şahsın, FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
    • AA
    • 19.05.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı

    Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

    JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir