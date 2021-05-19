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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Jandarma'ya teslim edilen iki şahsın, FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
- AA
- 19.05.2021 - 16:50
- Güncelleme : 19.05.2021 - 16:52
Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.