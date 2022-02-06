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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
İpsala yakınlarında sınırı geçme girişiminde bulunan şahıs, yakayı ele verdi.
- AA
- 06.02.2022 - 13:46
Sınırı geçmeye çalışan şüpheli, güvenlik güçleri engeline takıldı.
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEDİ
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.