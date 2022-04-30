Yunanistan'a tatbikat resti: TSK geri çekildi

Yunanistan'ın 'Tiger Meet Tatbikatı' metnine Türkiye'yi hedef alan ifadeler eklemesi üzerine, Türk Hava Kuvvetleri tatbikata katılmayacak.

Türkiye'nin barışçıl adımlarına provokasyonlarla karşılık veren Yunanistan, gerilim artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'den yeni bir hamle geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sene Yunanistan'da gerçekleşmesi planlanan "Tiger Meet" tatbikatına katılmama kararı aldı.

Mayıs ayında gerçekleşecekti

Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği tatbikatın bu seneki tarihi 9-20 Mayıs'tı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin katılımıyla yapılacak tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

Teknik metinde Türkiye hedef alındı

Ancak Yunanistan bu tatbikatı da olumsuz bir yöne taşıdı.

Yunanistan, tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından hazırlanan teknik düzenlemenin bu yılki metninde Türkiye'yi hedef aldı. Metinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yapıldığı tespit edildi.

Düzenleme talebi reddedildi

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

TSK tatbikattan çekildi

Bunun üzerine Yunanistan’ın Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği gerekçesiyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

'Dostluk ve birlik amacından uzaklaşıldı'

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen Yunanistan'ın, komşusunun bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemediğini belirtti. AA'nın haberine göre kaynaklar, Yunanistan'ın bu tutumuyla hem tatbikatı dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırdığını hem de tatbikatı Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalıştığını bildirdi.