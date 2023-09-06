Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı Güvenlik güçlerince korunan sınır hattında yaşanan hareketlilikte 10 FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.

ensonhaber.com

Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

16 kişinin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 16 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

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Yapılan incelemelerde, şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

"10’u FETÖ terör örgütü mensubu"

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: