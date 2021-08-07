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    Yunanistan'da alevlerden feribotla kaçanların aklında göçmenler var

    Yunanistan'da alevlerden feribotla kaçanların aklında göçmenler var

    Yunanistan'da çıkan orman yangınları nedeniyle feribotlarla bölgelerin terk edildiği görüntüler, göçmenlere yapılan insanlık dışı muameleleri getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 17:43
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    Dünyanın farklı bölgelerinden gelip Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler, Yunan polis ve askerlerinin insanlık dışı saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Denizin ortasında göçmenlerin botunu batırıp masum insanları ölüme terk eden Yunan askerlerinin görüntüleri hafızalarda.

    Yunanistan'da çıkan orman yangınlarının ardından insanların alevlerden feribotlarla kaçıyor olması, akıllara insanlık dışı görüntüleri getirdi.

    Yunanistan'da çekilen görüntülere ilişkin yapılan yorumlarda, yaşananların kendilerine ilahi bir mesaj olduğu belirtildi.

    "MÜLTECİLERİ EGE'DEN KOVARKEN..."

    Twitter'da bir kullanıcının "Savaşın yıkıcılığından kaçan mültecileri Ege'den kovarken şimdi kendimiz feribotla kaçıyoruz. Allah'tan gelen büyük bir mesaj" yorumu defalarca RT edildi.

    Türk kullanıcılar da bu paylaşıma, "İlahi adalet" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Yunanistan da alevlerden feribotla kaçanların aklında göçmenler var #1

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