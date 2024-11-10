Yunanistan’da Ata’ya saygı duruşu

İHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün ebediyete intikal etti.

Atatürk'ün anıları, tüm Türkiye'de gözyaşlarıyla anıldı.

Tüm yurtta ve dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi 86 yıldır taze kalan acı Yunanistan’da da anıldı.

ATA'YA SAYGI DURUŞU

Midilli Adası’ndaki bir otelde tatil için bulunan Türkler, saatler 09.05’i gösterdiği esnada hep birlikte yüzlerini Türkiye’ye dönerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir dakikalık saygı duruşu ile andı.

İSTİKLAL MARŞI SÖYLEDİLER

Grup ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.

Duygu dolu anların yaşandığı görüntüler, çevredekiler tarafından kaydedilerek ölümsüzleştirildi.