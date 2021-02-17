Yunanistan'da bir kişi aşı olduktan 8 dakika sonra öldü

Girit Adası'ndaki Heraklion Hastane Üniversitesi’nde, 85 yaşındaki bir kişinin, Kovid-19 aşısını yaptıktan 8 dakika sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

ERT televizyonunun aktardığına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yaşlı bir adam aşılandıktan sonra bekleme odasında oturuyorken aniden düştü.

Doktorlar hemen müdahale etti ancak adam, yoğun bakıma ulaşamadan hayatını kaybetti.

85 YAŞINDAYDI

Girit Adası'ndaki Heraklion Hastane Üniversitesi’nde, 85 yaşındaki bir kişinin, koronavirüs aşısını yaptıktan 8 dakika sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk değerlendirme, ölümün aşılama ve alerjik anafilaktik şok ile bağlantılı olmayan diğer nedenlerden meydana geldiğini ortaya koydu.

ANİ ÖLÜM DEDİLER

Bunun, ani bir ölüm olduğunu ve aşılamaya denk geldiğini söyleyen doktorlar, bilimsel bakış açısından ölümün herhangi bir aşılamayı takip etmediğini kaydetti.

Doktorlar, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için acil adli tıp muayenesi talep etti.

Yunanistan'da, 27 Aralık’ta başlayan aşılama programı kapsamında, her gün 20 binden fazla aşı yapılıyor. Bu ülkede Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor. AstraZeneca aşısı sadece 60 ilâ 64 yaş arası vatandaşlara yapılıyor.