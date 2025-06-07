Ege Denizi'nde Yunanistan'ın açıklarında gerçekleşen 5.2 büyüklüğünde deprem, Çanakkale ve Edirne'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.46'da gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre mesafedeki depremin, yol açtığı hasarla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
SARSINTININ HİSSEDİLDİĞİ İLLER
Sarsıntı, başta İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne ve çevre iller olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR KAYDEDİLMEDİ
Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı bildirildi.
ARTÇILAR SÜRECEK
AFAD ile ilgili yerel yetkililer bölgede inceleme başlattı.
Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ
AFAD'a göre:
Büyüklük: 5.2 (Mw)
Yer: Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih: 2025-06-07
Saat: 15.46.13 TSİ
Enlem: 40.2975 N
Boylam: 24.1875 E
Derinlik: 7 kilometre
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