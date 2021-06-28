Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında geri olan Yunanistan'da, gençleri teşvik etme adına ilk dozdan sonra 150 euroluk kart hediye edilecek.

Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Birçok ülkede öncelikli yaş gruplarına aşılama çalışmaları sona ermek üzereyken, Yunanistan'da gençlere yönelik aşılama teşviki yapıldı.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 18-25 yaş aralığındaki gençleri aşıya teşvik etmek için para ödemesi yapılacağını duyurdu.

YUNANİSTAN'DAN GENÇLERE 150 EUROLUK AŞI TEŞVİKİ

Sanat, turizm gibi alanlarda kullanmak üzere aşı olan gençlere verilecek teşvik ücretine yönelik Habertürk'te açıklama yapan Taki Berberakis, Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

"GENÇLER SEYAHAT EDEBİLECEK, KONSERE GİDEBİLECEK"

Yunanistan'da koronavirüsle mücadelede gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulunan Berberakis, "Yunan Başbakanı Miçotakis sürpriz bir açıklama yaptı. İlk dozunu alan 18-25 yaş arasındaki ilk dozunu yaptıran gençlere 150 euro yüklü bir kart verilecek. Özellikle seyahatlerde ve kültürel faaliyetlerde ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilecek. Gençler seyahate gidebilecek, konserlere gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da gençlere aşı olmaları için 150 euro verilecek VİDEO

"BİZ NEDEN BEDAVA YAPTIRDIK DİYE ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"

Berberakis, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Olumsuz tepkiler de var. Çeşitli vatandaşlar, biz neden bedava yaptırdık bu aşıyı diye şikayette bulunuyorlar. Acil olarak nüfusun aşılanması gerekiyor. Delta varyantı var. Atina'ya da ulaşacağı söyleniyor.





"AŞILANANLARA İMTİYAZ SAĞLANIYOR"

Bu aşıya teşvik önlemi. Aşılananlara da imtiyazlar sağlanıyor. Sadece aşılananların girebileceği alanlar olacak. İlginç bir gelişme yaşandı hafta sonu, olimpiyat stadına sadece aşı olmuş ve koronavirüs geçirmiş kişiler girebilecek.

Görüldüğü gibi aşılananlara imtiyaz sağlama alanı var. Bu da aşılanmayanlara da mesaj oluyor. Bugün de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Yunanistan'da. Bu iyi haberler."