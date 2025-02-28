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AA

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpıştı ve kazada 57 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, 'Adalet istiyoruz' sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

300'ÜN ÜZERİNDE ŞEHİRDE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

"GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKMALI"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir.” dedi.