Yunanistan'da gündem Türk yemekleri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Türkiye'de ikram edilen menü ülkede gündem oldu. Yunan televizyonlarında Laz böreğinin, Yunanistan'da yapılan süt böreği olduğu ifade edildi.

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye, küresel diplomasinin merkez üssü haline geldi.

Dünyada 22 ülkeden liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu isimlerden biri de Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu.

İstanbul'a gelen Yunan Başbakan, beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

İki liderin samimi geçen görüşmesinde Yunan heyetine ikram edilen menü, Yunanistan'da gündem oldu.

LEBLEBİ HELVASI TARİFLERİ

Ziyaretin ardından özellikle Yunan heyetine ikram edilen leblebi helvası Yunan medyasında geniş yer buldu.

Konuyla ilgili haberler bir seviye daha ileri taşındı.

LAZ BÖREĞİ Mİ SÜT BÖREĞİ Mİ

Yunanistan'daki bir televizyon kanalında Miçotakis'in annesi Marika Miçotakis'in yemek kitabında da yer alan, Türkiye'de 'laz böreği' olarak bilinen 'süt böreğini' yaptı.

"EMİNE ERDOĞAN BUNU TATSA.."

Yunan Şef, "Eğer Emine Erdoğan bunu tatsa, 10 puan verirdi." yorumunu yaptı.

Yunanistan'da yayın yapan birçok televizyon ve gazete, Türk yemeklerinin tariflerini paylaştı.