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    Yunanistan'da halka Türkiye ile yaşananlar soruldu

    Yunanistan'da halka Türkiye ile yaşananlar soruldu

    Yunanistan'da ülke halkının büyük çoğunluğu ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu belirtti.
    • AA
    • 08.09.2020 - 09:19
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    Yunanistan'da Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

    ÇOĞUNLUK DİYALOG İSTİYOR

    Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

    Yunanistan da halka Türkiye ile yaşananlar soruldu #1

    CİDDİ BİR OLAY YAŞANABİLİR

    Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

    Yunanistan da halka Türkiye ile yaşananlar soruldu #2

    ASKERİ MÜDAHALE SORUSU

    Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

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