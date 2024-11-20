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İHA

Yunanistan, bir kez daha işçi protestoları ve grevlerle gündemde.



Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GESEE), hayat pahalılığına karşı başlattığı genel grev çağrısı üzerine ülke genelinde çeşitli sektörlerdeki işçiler bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

BİNLERCE İŞÇİ GREVE GİTTİ, GÖSTERİYE KATILDI

Başkent Atina’da binlerce çalışan, sokaklarda seslerini duyurmak için toplandı. Gösteriye katılanlar arasında işçi sendikaları, öğrenci grupları, sağlık çalışanları, öğretmenler, siyasi parti üyeleri ve itfaiye personeli de yer aldı.

Eylemciler, parlamentoya doğru yürüyüş düzenleyerek, kalıcı ve güvenli iş koşulları için kapsamlı sigorta, tüm sektörlerde toplu iş sözleşmeleri yapılmasını, maaş artışlarını ve 8 saatlik çalışma süresinin uygulanmasını talep etti.

TOPLU ULAŞIM AKSADI

"Patronlar olmadan da devam edebiliriz", "Direniş tek yol" ve "Toplu sözleşmeler, güvenli çalışma" gibi sloganlar atıldı. Grev nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

İŞÇİLER ZAM TALEP EDİYOR

Yunanistan’da yasal olarak günde 8 saatlik çalışma süresi olsa da birçok işveren bu kurala uymuyor. Hükümetin denetimlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan işçiler, artan elektrik, ekmek ve benzin fiyatları ve yükselen enflasyon karşısında maaşların düşük kalması nedeniyle zam talep ediyorlar.