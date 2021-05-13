Yunanistan'da İsrail'i protesto eden göstericilere polis müdahalesi

Yunanistan'da İsrail'i protesto eden göstericilere polis müdahalesi

Atina'da, İsrail'in ölümcül politikasına karşı çıkan göstericilere polis ekipleri müdahale etti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Filistinli Müslümanlara yaptığı kanlı saldırılar Yunanistan'da da protesto edildi.

Yüzlerce gösterici, bazı sol grupların çağrısı üzerine İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

YUNAN POLİSİNDEN GAZLI MÜDAHALE

Filistin bayraklarıyla gelen protestocuların Büyükelçilik binasına yaklaşması üzerine polis göz yaşartıcı gazla engel olmak istedi.

"Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi.

Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.





GAZZE VE KUDÜSTEKİ KANLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

''SURLARIN MUHAFIZI''

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

65 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun saldırılarında şu ana kadar toplamda 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.