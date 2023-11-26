Yunanistan'da korku dolu anlar! 14 kişiyi taşıyan gemi battı

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Yunanistan Sahil Güvenliği, gemi faciasını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Midilli açıklarında 14 kişinin bulunduğu Komoros bayraklı bir kargo gemisi battı."
Mürettebat açıklandı
Tuz taşıdığı ifade edilen geminin Midilli Adası’nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında battığı belirtildi.
Mürettebatın 2 Suriyeli, 4 Hintli, 8 Mısırlıdan oluştuğu da ifade edildi.
Çalışmalar devam ediyor
Mekanik arıza yaşadığı aktarılan geminin İstanbul’a gittiği kaydedildi. Yunan ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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