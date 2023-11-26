Yunanistan'da korku dolu anlar! 14 kişiyi taşıyan gemi battı
ensonhaber.com

Yunanistan Sahil Güvenliği, gemi faciasını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Midilli açıklarında 14 kişinin bulunduğu Komoros bayraklı bir kargo gemisi battı."

Mürettebat açıklandı

Tuz taşıdığı ifade edilen geminin Midilli Adası’nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında battığı belirtildi.

Mürettebatın 2 Suriyeli, 4 Hintli, 8 Mısırlıdan oluştuğu da ifade edildi.

Çalışmalar devam ediyor

Mekanik arıza yaşadığı aktarılan geminin İstanbul’a gittiği kaydedildi. Yunan ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.