Yunanistan'da koyun sürüsü 300 kilogram kenevir yedi: 'Keçilerden bile yükseğe zıplıyorlar' Selin vurduğu bölgede hayvan yemi bulamayan keçi ve koyunlar, kentteki kenevir tarlarına girerek karnını buradaki otlarla doyurdu. Kısa sürede etkisini yaşayan koyunların zıpladıkları belirtildi.

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ensonhaber.com

Yunanistan, geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı.

Ülkeyi adeta yerle bir eden olaydan en çok etkilenen kent ise Volos.

Bölgede bulunan tarla ve seralar da sele telim oldu.

Koyun sürüsü kenevir tarlasına girdi

Öte yandan Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük tıbbi amaçlı kenevirin yetiştirildiği tesis de selden etkilendi.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken tesiste ilginç bir olay yaşandı. Sel nedeniyle hayvan yemi sıkıntısı yaşanınca koyun sürüsü seraya girdi.

Burada da tıbbi amaçlı üretilen 300 kilogram keneviri yedi.

"Keçilerden bile daha yükseğe zıplıyorlar"

Sürünün kenevirleri yediğini fark eden çiftçi de durumu, "Ben iyiyim ama koyunlar o kadar iyi değil. Onlar deli gibi keçilerden bile daha yükseğe zıplıyorlar şu an." sözleriyle anlattı.

Sarhoş koyun videosu gündemde

Olay sosyal medyada gündem olunca yaşanan benzer bir olaya ait görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

Koyunların adeta sarhoş gibi yürüdüğü anlar, bu olayla birlikte bir kez daha hatırlandı.

Söz konusu video, yeniden izlenme rekorları kırdı.