Yunanistan'da tatilciler, göçmenlerin tekneden inişini şaşkınlıkla izledi Yunanistan'ın İkarya Adası'ndaki popüler turist merkezlerinden Faros köyü yakınlarına tekneyle gelen göçmenler, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında adaya giriş yaptı.

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Haber Merkezi

Yunanistan'ın İkarya Adası'nda tatil yapanlar, ilginç anlar yaşadı.

Faros Köyü yakınlarında denize giren vatandaşlar, bir anda bölgeye gelen göçmen teknesi gördü.

TEKNE HIZLA YANAŞTI

Faros köyü yakınlarına hızla yanaşan tekneden göçmenler indi. Bölgedeki tatilcilere aldırış etmeyen göçmenler, koşarak uzaklaşmaya başladı.

TATİLCİLER ŞAŞIRDI

Göçmenlerin tekneden inmesini ise şaşkınlıkla izleyen tatilciler, neye uğradıklarını da şaşırdı.

O anlar, yine bölgede bulunan tatilcilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.