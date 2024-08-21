Haber Merkezi
Yunanistan'ın İkarya Adası'nda tatil yapanlar, ilginç anlar yaşadı.
Faros Köyü yakınlarında denize giren vatandaşlar, bir anda bölgeye gelen göçmen teknesi gördü.
TEKNE HIZLA YANAŞTI
Faros köyü yakınlarına hızla yanaşan tekneden göçmenler indi. Bölgedeki tatilcilere aldırış etmeyen göçmenler, koşarak uzaklaşmaya başladı.
TATİLCİLER ŞAŞIRDI
Göçmenlerin tekneden inmesini ise şaşkınlıkla izleyen tatilciler, neye uğradıklarını da şaşırdı.
O anlar, yine bölgede bulunan tatilcilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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