Yunanistan'da Türkiye korkusu: Yeni Osmanlı olacaklar

Haber Merkezi

Türkiye, eş zamanlı olarak 31 farklı savaş gemisinin inşa faaliyetlerini sürdürürken Yunanistan'da Türkiye'nin denizcilik alanında yaşadığı gelişmeler gündem olmaya devam ediyor.

Yunan gazetesi Naftemporiki, Türkiye'nin üretimi için startını verdiği MUGEM milli uçak gemisini haberleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde sac kesim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen MUGEM'in özelliklerinden bahseden gazete, milli geminin Fransa'nın Charles de Gaulle gemisinden çok daha büyük, Amerika'nın Nimitz sınıfı uçak gemilerine ise neredeyse eşit olacağını belirtti.

Naftemporiki, Fransa merkezli Naval News web sitesinin de MUGEM için, "İnşaat aşamasındaki Türk uçak gemisi kendisini hem bölgesel hem de küresel anlamda zorlu bir güç haline getiren teknik özellikleriyle öne çıkıyor" ifadelerini yazdığını söyledi.

"YENİ OSMANLI"

Türkiye'nin envanterindeki TCG Anadolu ile birlikte MUGEM'in de devreye alınmasıyla büyük bir deniz gücü oluşturacağını ifade eden Yunan gazetesi, "Türkiye, Mavi Vatan politikasıyla artık Doğu Akdeniz'de hakim bir deniz gücü olarak ortaya çıkmayı planlıyor ve yeni uçak gemisiyle karadaki uçaklarının menzili dışındaki alanları da bombalayabilecek" dedi.

Türkiye'nin Katar ve Somali'deki üsleriyle birlikte varlığını hali hazırda güçlendirdiğine dikkat çekerek Türkiye'nin 'Yeni Osmanlı' olacağı ve bu teknolojiyle dünyadaki elit ülkeler arasına gireceğini belirten Naftemporiki, "Yeni Osmanlı, Orta Doğu'da büyük bir güç olma arzusunun altını bir kez daha çiziyor. Ayrıca uçak gemisi Türkiye'yi bu kadar karmaşık ve pahalı savaş gemilerini inşa edip işletebilen elit ülkeler arasına da sokacaktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine de yer verildi.

Erdoğan'ın, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometre kareyle sınırlandıramayız. Bir insan kaderinden kaçamadığı gibi Türkiye ve Türk milleti de kaderinden kaçamaz" sözleri ve Bahçeli'nin, "Türkiye on iki adalar olmadan yaşayamaz" sözleri hatırlatıldı.