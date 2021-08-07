Yunanistan’da yangın: Evia’da yaşayanlar tahliye edildi

Orman yangınının kontrolden çıktığı Yunanistan'ın Evia Adası'nda yaşayanlar feribotlarla kurtarıldı.

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan'da, orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Başkent Atina'nın kuzeyinde gece saatlerinde alevlerin yeniden yükselmesi sonucu binlerce insan şehri terk etti.

ALEVLERDEN KAÇIŞ

Evia Adası'ndaki orman yangını da kontrolden çıkınca, adada yaşayanlar feribotla tahliye edildi.

Tahliye sırasında çekilen görüntüler ise büyük endişe yarattı.

Adalıların yaşadığı korku bakışlarına yansıdı.

Yunanistan'da Evia Adası'nda yaşayanlar feribotla tahliye edildi VİDEO

MİÇOTAKİS’TEN YANGIN YORUMU

10 günü aşkın süredir devam eden orman yangınlarına 450 itfaiyeci, 40 yer ekibi, 150 itfaiye aracının yanı sıra 3 helikopter ve 7 uçak müdahale ediyor.

Başkentin kuzeyindeki çalışmalara Fransa ve Kıbrıs'tan gelen itfaiyeciler de destek veriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kontrol altına alınamayan yangınların ülkeyi bir barut fıçısı haline getirdiğini söyledi.

ELEKTRİKLER KESİLİYOR

Ülkenin ana kara yolunun birçok noktasında trafik dururken, patlayan kozalaklar otoyol kenarına sıçrayarak yeni yangına yol açtı.

Demir yolu seferlerinin de aksadığı bölgede, Atina ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandı.

"AŞIRI YANGIN" RİSKİ

Ülkenin Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesi nedeniyle "aşırı yangın" uyarısı yayımladı.

Selanik, Evros, Kefalonya, Kandiye, Attika, Messinia, Achaia, Eğriboz, Karpathos'un yarın için "aşırı yangın" riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.