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    Yunanistan'dan Ayasofya hamlesi

    Yunanistan'dan Ayasofya hamlesi

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 10:29
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    2020'de büyük bir coşku ile tekrar ibadete açılan İstanbul ve Türkiye'nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat gündemdeki yerini koruyor.

    Tahribatın gündeme gelmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti.

    Tahribat onarıldı

    Kapı onarıldı ve duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denildi.

    Uzun yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapıdaki tahribat yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gündemde.

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    Olay Yunanistan'da da gündemde

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, konuyu BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'ne taşıdı (UNESCO)

    Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüşen Miçotakis, tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi.

    Türkiye'den açıklama istenecek

    Türkiye'den açıklama istenecek Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.

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