Yunanistan’dan Meis Adası’na asker sevkiyatı hamlesi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı kararlı adımların ardından AB’den yardım alarak harekete geçen Yunanistan, Meis Adası’na asker yığarak sözde gövde gösterisi yapmaya çalışıyor.

Yunanistan’ın iş birliği yaparak arkasına almaya çalıştığı Fransa ve diğer AB ülkelerinin desteğiyle Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sindime çabaları devam ediyor.

Her fırsatta Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten ve ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, art arda gelen taciz hamlelerine rağmen istikrarlı duruşunu koruyor.

MEİS ADASI'NA SİLAHLI BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Türkiye’nin bölgedeki hareketlerini yakından takip eden Yunanistan, şimdi de Fransız medyası aracılığıyla gözdağı vermeye çalışıyor.

Fransız haber ajansının Yunan medyasına servis ettiği bir fotoğrafa göre, Doğu Akdeniz’deki Meis Adası, yoğun bir asker sevkiyatı yaşıyor.

YUNAN BASINI SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR

Yunan basınında “Atina, Türk provokasyonuna karşı her şeye hazır ve Meis’e asker gönderiyor” başlıklarıyla verilen haberlere göre tamamen silahlı askerler, Meis Adası’nda göreve çağrılmış durumda.

AKDENİZ'DE KAOS ORTAMI YARATILIYOR

“Yunan Silahlı Kuvvetler, Türklerin kışkırtıcı açıklamaları müzakere masasına oturmayı reddetmeleri üzerine kırmızı alarma geçti. Olası bir savaş için bölgede ek kuvvetler görevlendirildi.” açıklamasıyla verilen haber, Yunanistan’in ve iş birlikçi ülkelerin provokasyon çabalarını gözler önüne serdi.