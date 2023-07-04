Yunanistan’dan Türkiye’ye: Anlaşmazlıklar için diyaloğa hazırız Yunanistan, Türkiye ile son dönemde oluşan pozitif atmosferi değerlendirmek istiyor. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

AA

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, şu sıralar farklı boyuta evrilmiş durumda.

Zira Ege Denizi’ni defalarca kez ihlal eden ve göçmen zorbalığı ile tepkileri üzerine çeken Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücü karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz'deki deniz alanları ve enerji kaynaklarının paylaşımı gibi konular etrafında karmaşıklaşarak devam eden Kıbrıs sorununa yönelik Türkiye ile Kıbrıs’ın attığı adımlar da, Yunan tarafının sesini biraz daha kıstı.

Pozitif atmosfer oluşturdu

Bu da Türkiye ile Yunanistan arasında pozitif bir atmosfer oluşturdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulunan Yerapetritis, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüştü.

Yerapetritis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, bölgesel işbirlikleri, Avrupa Birliği konuları ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını söyledi.

"Diyaloğa hazırız"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm arayışının Yunanistan dış politikasının temel önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın son dönemde Türkiye ile ilişkilerde oluşan olumlu atmosferi değerlendirmeye ve kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konularındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla uluslararası deniz hukuku temelinde diyalog için şartları şekillendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kombos ise Kıbrıs sorununun çözümünün GKRY için temel bir sorun olduğunu belirterek çözüm arayışındaki çıkmazın sona ermesi ve müzakerelerin tekrar başlaması için AB'nin katkısına çok önem verdiklerini dile getirdi.